Пт, 22.05.2020
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КАК МИЛО! ⟩ Таави и Луиза Рыйвас отпраздновали день рождения самого младшего члена семьи

Таави Рыйвас с супругой.

ФОТО: Konstantin Sednev

Политик Таави Рыйвас и его жена Луиза вчера, 21 мая, отметили первый день рождения своего третьего ребенка.

На своей странице в Instagram Таави опубликовал милый снимок с празднования дня рождения дочери:

Теперь в нашей семье всем есть хотя бы 1 год,

- гордо отметил он.

Сегодня это же фото опубликовала у себя на странице и Луиза:

Ты только что родилась и вот тебе уже год!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также Луиза показала именинный шоколадно-мятный торт, который сама приготовила по такому случаю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Первенцу Таави и Луизы, Мийне Рианне, уже 10 лет, а сыну Херману - 2 года. Пара поженилась летом 2017 года.

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