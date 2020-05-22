КАК МИЛО! ⟩ Таави и Луиза Рыйвас отпраздновали день рождения самого младшего члена семьи

Политик Таави Рыйвас и его жена Луиза вчера, 21 мая, отметили первый день рождения своего третьего ребенка.
На своей странице в Instagram Таави опубликовал милый снимок с празднования дня рождения дочери:
Теперь в нашей семье всем есть хотя бы 1 год,
- гордо отметил он.
Сегодня это же фото опубликовала у себя на странице и Луиза:
Ты только что родилась и вот тебе уже год!
Также Луиза показала именинный шоколадно-мятный торт, который сама приготовила по такому случаю.
Первенцу Таави и Луизы, Мийне Рианне, уже 10 лет, а сыну Херману - 2 года. Пара поженилась летом 2017 года.