КАК МИЛО! ⟩ Таави и Луиза Рыйвас отпраздновали день рождения самого младшего члена семьи

На своей странице в Instagram Таави опубликовал милый снимок с празднования дня рождения дочери:

Теперь в нашей семье всем есть хотя бы 1 год,

- гордо отметил он.

Сегодня это же фото опубликовала у себя на странице и Луиза:

Ты только что родилась и вот тебе уже год!

Также Луиза показала именинный шоколадно-мятный торт, который сама приготовила по такому случаю.