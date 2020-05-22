ВИДЕО ⟩ Горхолл взорвали? Вышел новый трейлер к фильму «Довод» Кристофера Нолана

В новом трейлере показали больше сцен, которые снимали в столице Эстонии: сцена, снятая на Лаагна-теэ, которую мы уже видели в первом трейлере, взрыв Горхолла, а также драматический момент за зданием Балтийского вокзала.

Смотри трейлер!

"Довод" - это эпический боевик о международной разведке. Фильм, снятый Ноланом, основан на его собственном сценарии. Съемки проходили в семи странах, включая Эстонию. Главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и другие.