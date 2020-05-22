МЫЛЬНАЯ ОПЕРА ⟩ 13-летняя беременная со слезами призналась, что у нее хотят отнять ребенка

История 13-летней Даши Суднишниковой шокировала всех: школьница пришла на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где рассказала о том, что ждет ребенка от 10-летнего возлюбленного. Поначалу девочку обвиняли в обмане, нашлись даже те, кто посчитал ее беременность фикцией. Однако сейчас усомниться в интересном положении Дарьи уже нельзя: школьница вовсю готовится к родам, и известно, что она ждет девочку. Суднишникова опубликовала видео, на котором она вместе с Иваном лопает шарик, наполненный розовыми конфетти. «Имя: Каролина», – подписала видеоролик Дарья.

О своей жизни Даша начала рассказывать в Instagram. В блоге будущая мама делится переживаниями и отвечает на вопросы, интересующие подписчиков. Беременная школьница собрала внушительную аудиторию фолловеров, а вместе с ними пришли и рекламодатели.

Недавно Суднишникова призналась, что копит все вырученные в соцсети деньги на вещи для будущей дочери. По словам Даши, она сумела собрать уже порядка 100 тысяч рублей (более 1 000 евро).

Однако накануне школьница огорчила подписчиков новым заявлением. Будущая мама сообщила, что у нее хотят забрать ребенка и теперь все отложенные средства ей придется отдать адвокату.

«Против нас заведующая женской консультацией. Она вроде бы нормальная, но сегодня она ходила по всей больнице и говорила, что у меня заберут ребенка. И вся такая счастливая ходила еще. Через три дня состоится суд. Сто тысяч мы накопили. Это конечно на роддом надо было, но теперь придется спустить их на адвоката, чтобы он хоть как-то меня защитил», — со слезами рассказала Даша.