КАКАЯ ЕЩЕ КОРОНА? ⟩ Фестиваль на пляже Валгеранна этим летом будет масштабнее, чем когда-либо ранее!

В то время как многие фестивали в Эстонии были отменены из-за ограничений, вызванных коронакризисом, Valgeranna Festival только увеличивает масштабы!
Из-за изменений в организации мероприятий мы внесли небольшие поправки в Valgeranna Festival - фестиваль будет проходить в течение трех дней! В этом году мы дарим вам больше, чем когда-либо ранее - много хорошей музыки, более широкую фестивальную площадку и больше дней!
- сообщили организаторы.
Фестиваль Valgeranna пройдет в этом году с 23 по 25 июля. NOËP, Liis Lemsalu, STEFAN, Pluuto, villemdrillem, Terminator, 5MIINUST и AG ja Säm выйдут на сцену. Те, кто приобрел билеты на два дня фестиваля ранее, могут приобрести дополнительный пропуск для третьего дня.