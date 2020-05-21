КАКАЯ ЕЩЕ КОРОНА? ⟩ Фестиваль на пляже Валгеранна этим летом будет масштабнее, чем когда-либо ранее!

Из-за изменений в организации мероприятий мы внесли небольшие поправки в Valgeranna Festival - фестиваль будет проходить в течение трех дней! В этом году мы дарим вам больше, чем когда-либо ранее - много хорошей музыки, более широкую фестивальную площадку и больше дней!