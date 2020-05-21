У Весов возможны споры с руководством, у Стрельцов – проблемы с финансами: гороскоп на 21 мая

Прекрасно сложатся поездки, разнообразные светские мероприятия пройдут безупречно и будут чрезвычайно увлекательными. Однако праздники и развлечения – не повод пренебрегать делами семейными, которые также требуют внимания, пишет Dvorec.
Овен
Несмотря на усталость, а в некоторых случаях – и серьезные недомогания, Овны прекрасно справляются с работой и преодолевают профессиональные трудности. Вы поступаете мудро, не отказываясь от помощи и опираясь на союзников, которые уже не раз доказали вам свою преданность. Новые партнеры тоже не подведут, но доверять им в полной мере все же пока нельзя. Следите за своим имуществом: возможны потери, поломки техники, проблемы с недвижимостью.
Очень сложным будет день для влюбленных: о гармонии и взаимопонимании можно только мечтать, и даже простое спокойствие кажется совершенно недостижимым идеалом. Старайтесь не давать своему избраннику повода для ревности, проявляйте интерес к общим делам и избегайте любых двусмысленных высказываний.
Телец
Спокойствие и последовательные действия хороши всегда, однако ситуация, которая складывается на работе, сегодня потребует от вас также изобретательности, находчивости и творческого подхода. Будьте готовы на риск ради достижения успеха, и не теряйте уверенности в себе, даже если покажется, что вы во многом уступаете конкурентам. Многим представителям знака удастся одержать победу благодаря поддержке давних знакомых и хороших друзей.
Влюбленным этот день готовит испытания, романтические отношения проверяются на прочность. Нельзя рисковать, провоцировать своего избранника, совершенно недопустимы ультиматумы в любой форме. Станьте примером мудрости, терпимости и снисходительности – достойное поведение не останется незамеченным.
Близнецы
Жизненный потенциал высок чрезвычайно, Близнецы полны сил и энергии, любые неприятности и испытания кажутся им сущим пустяком. Однако к профессиональным проблемам все же стоит отнестись серьезно: решив их сегодня, вы заложите фундамент будущих грандиозных успехов. День подходит для проведения переговоров, однако велик будет соблазн перевести деловые отношения в личные. Ваше обаяние столь сильно, что избежать его влияния не смогут даже люди, полностью поглощенные работой.
Вы получите массу приятных эмоций, если посетите развлекательные или культурные мероприятия. Не стоит прятаться от общества, замыкаться в себе – в любой компании вы будете желанным гостем. Любители семейного отдыха также найдут способ разнообразить досуг.
Рак
Хороший день для работы и отдыха. Задача первоочередной важности для Раков – составить разумный план действий, и по мере сил придерживаться его; рассчитывая на свою способность импровизировать и принимать решения на ходу, вы рискуете запутаться или оказаться жертвой чьих-то манипуляций. Организованность и самодисциплина хороши не только в работе, но и в делах семейных: именно эти качества будут способствовать скорейшему достижению успеха.
Старайтесь больше времени проводить с близкими: сегодня у вас могут появиться общие увлечения и интересы, что способствует прочности отношений. Прекрасный день для учебы, занятий спортом, творческой деятельности – звезды не советуют тратить время зря.
Лев
У Львов могут возникнуть серьезные проблемы в работе, недоброжелатели сделают все возможное, чтобы нанести ощутимый удар по репутации представителей данного знака. Нельзя рисковать даже по пустякам, любое решение требует всесторонней оценки и неторопливого осмысления. Будьте разборчивы в деловых знакомствах, есть опасность связаться с мошенниками в погоне за скорой прибылью. Финансовая ситуация улучшится, возможны крупные денежные поступления, которых вы давно ждали.
Споры с любимым человеком будут горячими и ожесточенными, и вы не склонны тратить силы на миротворчество. Разногласия кажутся непреодолимыми, но нужно постараться избежать серьезного конфликта, не допускать оскорблений, обидных высказываний. Умение не нарушать границ вежливости, сколь бы бурными ни были страсти, сослужит вам хорошую службу.
Дева
День требует предельной осторожности в общении. Прежде, чем принять заманчивые предложения о сотрудничестве, постарайтесь получить максимум информации о потенциальном деловом партнере, не пренебрегайте даже сплетнями и слухами. Избегайте любых контактов, которые могут испортить вашу репутацию, создать проблемы для достижения высоких целей. Внимательные, аккуратные и терпеливые Девы смогут добиться успеха даже в нынешних, не слишком благоприятных, обстоятельствах.
Стабильность в личной жизни сохраняется во многом благодаря вашим усилиям, рассудительности и хладнокровию. Умение разобраться в любой ситуации поможет избежать напрасных переживаний и волнений, порожденных недомолвками и проблемами во взаимопонимании.
Весы
Возможны споры с руководством, проблемы в отношениях с людьми, от которых во многом зависит ваше профессиональное будущее. Старайтесь избегать контактов с особами, склонными распространять слухи и иную непроверенную информацию. Абсолютная честность в профессиональной сфере и прозрачность делопроизводства – лучший способ избежать трудностей, ложных обвинений и наказания за ошибки, совершенные другими.
Ваше стремление к независимости может вызвать негативную реакцию у членов семьи, придется проявить гибкость и изменить свои планы, чтобы избежать конфликтов. Однако упорство и целеустремленность будут в высшей степени уместны там, где речь идет о принципиально важных для вас вопросах. Сила характера и умение настоять на своем помогут вам завоевать расположение представителей противоположного пола.
Скорпион
На работе возникнут определенные трудности, и вы преодолеете их тем быстрее, чем раньше поймете, что ждать помощи неоткуда. Пришло время принимать самостоятельные решения и в одиночку воплощать их в жизнь; позже вы найдете союзников, но роль лидера звезды отводят именно вам. Финансовые проблемы решаемы, можно найти источник дополнительных доходов или превратить хобби в прибыльное дело.
Нежелательны поездки, в особенности длительные – нельзя оставлять без внимания членов семьи, домашние проблемы требуют именно вашего пристального внимания. Новое романтическое увлечение не столь серьезно, как вам хотелось бы; не окажитесь пленником собственных иллюзий, доверившись первому впечатлению о новом знакомом.
Стрелец
Стоит обратить внимание на состояние финансовых дел: сегодня многое зависит от вашего здравомыслия и способности контролировать собственные расходы. Не заключайте сделок с новыми партнерами в надежде быстро получить огромную прибыль. Внимание нужно обращать только на долгосрочные проекты, реализацией которых занимаются люди, уже заслужившие ваше доверие и уважение.
Есть шанс наладить отношения с любимым человеком, прийти к единому мнению по важному для обоих вопросу. Однако помните, что сегодня чрезмерная гибкость так же опасна, как и непоколебимое упорство, и не идите на уступки там, где они кажутся вам неуместными.
Козерог
День сложен с профессиональной точки зрения. Происки недоброжелателей, неблагоприятное стечение обстоятельств, медлительность в ситуации, требующей молниеносного принятия решений, создадут вам немало проблем. Влияние позитивных тенденций позволит укрепить важные для вас деловые отношения, заручиться поддержкой людей, на которых можно положиться в трудную минуту.
Ситуацию в семье не назовешь спокойной. Интересы близких противоречивы, к вашим же желаниям и планам едва ли кто-то захочет отнестись с уважением. Старайтесь сохранять спокойствие, но не позволяйте манипулировать собой; чрезмерная снисходительность к чужим слабостям сейчас неуместна.
Водолей
День будет беспокойным, но серьезных проблем можно не опасаться – происходят только те события, к которым вы успели морально подготовиться. Трудности в отношениях с коллегами и деловыми партнерами преодолимы, руководство не оставит без внимания ваши предложения и идеи. Возможны досадные ошибки в расчетах, однако у вас будет возможность исправить их вовремя.
Непросто складываются поездки; в особенности это касается тех, кто путешествует вместе с членами семьи. Избегайте выяснения отношений, старайтесь сохранять оптимистический взгляд на жизнь – это лучший способ получить поддержку звезд и заставить удачу повернуться к вам лицом.
Рыбы
Рыбам следует расходовать свою энергию максимально разумно, не устремляясь в бой с мнимыми противниками и не бросая все силы на решение проблем, которые не заслуживают внимания. Этот день связан с пересмотром целей и планов, началом реализации проектов, которые заложат основу вашего будущего благополучия. Звезды обещают вам поддержку руководства и благосклонность сильных мира сего.
В отношениях с близкими маловато стабильности и предсказуемости, зато поводов для беспокойства предостаточно. Боритесь с излишней впечатлительностью и старайтесь держать эмоции под контролем: опыты по превращению мухи в слона проходят успешно, но едва ли такой результат поднимет вам настроение.