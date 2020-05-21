У Весов возможны споры с руководством, у Стрельцов – проблемы с финансами: гороскоп на 21 мая

Овен

Несмотря на усталость, а в некоторых случаях – и серьезные недомогания, Овны прекрасно справляются с работой и преодолевают профессиональные трудности. Вы поступаете мудро, не отказываясь от помощи и опираясь на союзников, которые уже не раз доказали вам свою преданность. Новые партнеры тоже не подведут, но доверять им в полной мере все же пока нельзя. Следите за своим имуществом: возможны потери, поломки техники, проблемы с недвижимостью.

Очень сложным будет день для влюбленных: о гармонии и взаимопонимании можно только мечтать, и даже простое спокойствие кажется совершенно недостижимым идеалом. Старайтесь не давать своему избраннику повода для ревности, проявляйте интерес к общим делам и избегайте любых двусмысленных высказываний.

Телец

Спокойствие и последовательные действия хороши всегда, однако ситуация, которая складывается на работе, сегодня потребует от вас также изобретательности, находчивости и творческого подхода. Будьте готовы на риск ради достижения успеха, и не теряйте уверенности в себе, даже если покажется, что вы во многом уступаете конкурентам. Многим представителям знака удастся одержать победу благодаря поддержке давних знакомых и хороших друзей.

Влюбленным этот день готовит испытания, романтические отношения проверяются на прочность. Нельзя рисковать, провоцировать своего избранника, совершенно недопустимы ультиматумы в любой форме. Станьте примером мудрости, терпимости и снисходительности – достойное поведение не останется незамеченным.

Близнецы

Жизненный потенциал высок чрезвычайно, Близнецы полны сил и энергии, любые неприятности и испытания кажутся им сущим пустяком. Однако к профессиональным проблемам все же стоит отнестись серьезно: решив их сегодня, вы заложите фундамент будущих грандиозных успехов. День подходит для проведения переговоров, однако велик будет соблазн перевести деловые отношения в личные. Ваше обаяние столь сильно, что избежать его влияния не смогут даже люди, полностью поглощенные работой.

Вы получите массу приятных эмоций, если посетите развлекательные или культурные мероприятия. Не стоит прятаться от общества, замыкаться в себе – в любой компании вы будете желанным гостем. Любители семейного отдыха также найдут способ разнообразить досуг.

Рак

Хороший день для работы и отдыха. Задача первоочередной важности для Раков – составить разумный план действий, и по мере сил придерживаться его; рассчитывая на свою способность импровизировать и принимать решения на ходу, вы рискуете запутаться или оказаться жертвой чьих-то манипуляций. Организованность и самодисциплина хороши не только в работе, но и в делах семейных: именно эти качества будут способствовать скорейшему достижению успеха.

Старайтесь больше времени проводить с близкими: сегодня у вас могут появиться общие увлечения и интересы, что способствует прочности отношений. Прекрасный день для учебы, занятий спортом, творческой деятельности – звезды не советуют тратить время зря.

Лев