Меган Маркл и принц Гарри празднуют годовщину свадьбы: романтическая история любви герцогов Сассекских

На первый взгляд казалось, что их союз – невозможен. Ведь Меган Маркл слишком публичный человек, да и замужем уже была. А это, как считали члены королевской семьи, могло навредить их репутации. Но, невзирая на преграды, чувство любви оказалось сильнее.

В честь двухлетней годовщины со дня свадьбы Сегодня.Lifestyle решили поделиться романтической историей любви самой обсуждаемой пары в мире – Меган Маркл и принца Гарри.

Знакомство будущих супругов

До сих пор достоверно не известно, кто именно познакомил Меган Маркл и принца Гарри. Поговаривают, что впервые наследник британского престола увидел будущую супругу в известном американском сериале "Форс мажоры", где Меган играла роль Рейчел Зейн – помощницы адвоката. Актриса так понравилась принцу Гарри, что он желал познакомиться с ней лично, поэтому и обратился за помощью к их общему знакомому Маркусу Андерсону.

Первая встреча состоялась на закрытой вечеринке в Сохо, куда Меган Маркл специально прилетела, чтобы поддержать свою подругу, теннисистку Серену Уильямс на Уимблдонском турнире. И этот вечер стал судьбоносным!

Сразу после знакомства принц Гарри настоял на второй встрече, с которой и начался головокружительный роман. Их отношения начались в 2016 году и продолжительное время внук королевы Елизаветы II тщательно скрывал от общественности свою личную жизнь. Но папарацци удавалось запечатлеть влюбленную пару на тайных свиданиях. Более того, принц Гарри, пытаясь скрыться под козырьком кепки, ни раз был замечен возле дома возлюбленной в Лос-Анджелесе.

Принц Гарри и Меган Маркл ФОТО: Chris Jackson/AFP

Официальное заявление принца Гарри об отношениях с Меган Маркл

Терпение наследника престола лопнуло, ведь пресса была переполнена кричащими заголовками о его романе с американской актрисой. В ноябре 2016-го Гарри познакомил девушку со своим отцом, принцем Чарльзом и всему миру стало ясно, что теперь пара официально подтвердила отношения. Более того, в заявлении дворца был указан статус Меган Маркл, как девушки принца.

Ради отношений им двоим пришлось отказаться от прежней жизни. А в частности – Меган Маркл, которая навсегда отказалась от карьеры актрисы и съемок в популярном сериале "Форс мажоры". Более того, в апреле 2017 года будущая герцогиня закрыла свой лайфстайл-блог The Tig, который вела 3 года. Тогда многие предположили, что такое решение девушка приняла из-за советов представителей дворца, а значит – отношения пары серьезны.

Кенсингтонский дворец объявил о помолвке принца Гарри и Меган Маркл

27 ноября 2017 года Кенсингтонский дворец опубликовал официальное подтверждение, что принц Гарри и Меган Маркл помолвлены. В заявлении сказано, что принц сделал предложение актрисе "ранее в этом месяце", а свадьба должна состояться весной – 19 мая 2018 года. Во время предложения руки и сердца принц Гарри преподнес Маркл кольцо с бриллиантами из коллекции принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл ФОТО: ANWAR HUSSEIN/SIPA/ANWAR HUSSEIN/SIPA/Scanpix