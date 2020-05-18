ВИДЕО ⟩ Дочь Алсу снова попала в скандал с накруткой показов

СМИ сообщают о вновь разгорающемся скандале, связанном с именем Микеллы Абрамовой, дочери исполнительницы Алсу. Так, 9 мая в прямом эфире шоу «Алена, блин!» на YouTube Абрамова и Алсу дали небольшой концерт. Как откомментировал шоу Телеграм-канал А_Сулейманов, мать и дочь «пели песни военных лет, пели красиво и хорошо», передает TopNews.

За два дня видео посмотрели полмиллиона пользователей, однако журналистов смутило непропорционально низкое число оценок под столь популярным видео.

На момент публикации оно составило 600 лайков и 500 дизлайков, что очень странно при такой активности слушателей. Также были подсчитаны комментарии, в которых фолловеры задавали вопросы о накрутке.

«Они опять накрутили просмотры?», «Просмотры купили, а лайки, дизлайки забыли?» — говорилось в сообщениях, число которых приблизилось к трехстам.

Подозрения пользователей привели к реакции администрации Youtube, после чего платформа за два дня скрутила около 300 000 просмотров. Позже с телеграм-канала пропало и само видео. А потом, как предполагает сам Сулейманов, по просьбе Алсу или Яна Абрамова, было убрано и само видео.

«…не портьте вы дочери будущее. Не исключено, что звезда вашей дочери еще загорится. Но пусть ее запомнят не как девичью версию ГномГномыча», - заявил А_Сулейманов.

Как ранее писал Topnews, в феврале этого года Алсу призналась Собчак в покупке голосов для дочери на детском «Голосе». По словам Алсу, она отправила Микеллу на кастинг вместе с няней, а затем от продюсеров «Голоса» поступило предложение о том, чтобы певица «засветилась» на шоу. При этом она заявила, что покупала голоса для дочери исключительно в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами «Первого канала», подчеркнув, что участники всех сезонов поступали также.

«Потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Каждое СМС стоило денег», – оправдалась Алсу.