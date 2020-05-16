Два знака зодиака, представителям которых всегда везет в лотерее

«Фортуна любит смелых» — гласит известная латинская поговорка. Однако на практике это правило зачастую не работает. К тем, кто прикладывает большие усилий, чтобы заслужить награду, она приходит не всегда, а вот к какому-нибудь безработному весельчаку сама судьба подкидывает приятные сюрпризы. Знакомо?

Как на самом деле работает механизм везения — до конца непонятно ни ученым, ни психологам, ни даже магам. Однако астрологи, методом проб и ошибок выявили удивительную закономерность: двум знакам зодиака будет везти всегда и везде, вне зависимости от обстоятельств.

Так, по мнению экспертов, фортуна — постоянная спутница Близнецов (21 мая — 21 июня). Чем бы не занимались представители этого знака, чего бы они не пожелали — все их фантазии воплотятся в жизнь. Купили случайно лотерейный билет — обязательно станут победителями. Решили, что пора перебираться поближе к морю — найдется родственник, готовый подарить им домик на лазурном берегу. В общем, таким людям остается только завидовать!