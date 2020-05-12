ВИДЕО ⟩ Песня Уку Сувисте не доехала до «Евровидения», но обрела неожиданную версию

Как передает Menu , на язык жестов песня была переведена по добровольной гражданской инициативе Яри Пяргма.

Напомним, что Уку Сувисте с песней «What Love Is» должен был представлять Эстонию на «Евровидении-2020» в Роттердаме 14 мая, но впервые в истории песенный конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.