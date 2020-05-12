ВИДЕО ⟩ Песня Уку Сувисте не доехала до «Евровидения», но обрела неожиданную версию

ERR в рамках недели «Евровидения» представил сурдоперевод песни «What Love Is». Именно с этой композицией победитель эстонского отборочного конкурса Eesti Laul Уку Сувисте должен был представить нашу страну на «Евровидении».
Как передает Menu, на язык жестов песня была переведена по добровольной гражданской инициативе Яри Пяргма.
Напомним, что Уку Сувисте с песней «What Love Is» должен был представлять Эстонию на «Евровидении-2020» в Роттердаме 14 мая, но впервые в истории песенный конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.