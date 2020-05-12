«Гарри и Меган: выход из дворца»: о Мегзите снимут фильм

«Побег» принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи cтал сюжетом нового телевизионного фильма. Напомним, герцог и герцогиня Сассексские объявили о своем решении отделиться от дворца сразу после Нового года. Этот беспрецедентный шаг получил название «Мегзит» - по аналогии с Brexit, пишет Экспресс газета.
Согласно синопсису, фильм расскажет о жизни пары после рождения их сына Арчи – о том, что подтолкнуло супругов к принятию такого решения, и что случилось после его объявления.
В фильме подробно описывается борьба новоиспеченных родителей с проблемами, характерными для принадлежности к королевской семье; о том, что в конечном итоге привело к отказу Гарри и Меган от их высоких связей и к налаживанию новой жизни на своих собственных условиях,
- сообщает TVLine.
Детали кастинга и дата релиза пока не объявлены. Съемки, вероятно, будут отложены из-за карантина по коронавирусу.
Первый фильм о Меган Маркл и принце Гарри вышел за пять дней до их свадьбы в 2018 году. Зрителям представили вымышленную версию знакомства, встречи и первых дней их отношений – вплоть до помолвки в ноябре 2017 года.
Напомним, сразу после разрыва с королевской семьей Сассекские переехали в Канаду. Теперь они живут в Лос-Анджелесе.