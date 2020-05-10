Вс, 10.05.2020
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В Сети появился архивный снимок молодой и голой Ксении Собчак

Ксения Собчак

ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

Московский фотограф Александр Гусов поделился в своем блоге необычным снимком скандальной звезды. На фото 11-летней давности 27-летняя Ксения позирует на стуле, приняв позу эмбриона. При этом телеведущая абсолютно голая. Тем не менее, от снимка не веет ни граммом пошлости, пишет paparazzi.ru.

Многие поклонники пришли в восторг, отметив, что такой нежной не видели бывшего кандидата в президенты никогда. Сам популярный фотограф отметил, что в этой фото работе нет ничего не обычного, так как он не наделяет своих героев теми качествами, которых у них нет. Все что отражено на снимке, и есть подсознательная сущность человека.

«Довольно часто эти качества присутствуют, но в силу »внешних« обстоятельств, спрятаны глубоко. Не каждому дают себя разглядеть!» - объяснил Александр Гусов. Выходит, что за неприступной внешностью Ксении скрывается нежная и тонкая натура.

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