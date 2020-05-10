В Сети появился архивный снимок молодой и голой Ксении Собчак

Многие поклонники пришли в восторг, отметив, что такой нежной не видели бывшего кандидата в президенты никогда. Сам популярный фотограф отметил, что в этой фото работе нет ничего не обычного, так как он не наделяет своих героев теми качествами, которых у них нет. Все что отражено на снимке, и есть подсознательная сущность человека.