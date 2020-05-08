Пт, 8.05.2020
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В ПЛАТЬЕ ИЗ КУПЮР ⟩ Аманда Холден поразила эффектным образом
ФОТО!

Amanda Holden

ФОТО: Brett Cove/ZUMAPRESS.com

Известная британская телеведущая и актриса Аманда Холден появилась на публике в эффектном и ярком аутфите. Она приехала на работу в платье из купюр.

Аманда работает на одной из лондонских радиостанций, где ведет собственное шоу. Она решила сделать очередной эксперимент со стилем и пришла на работу в экстравагантном платье.

ФОТО: Brett Cove/ZUMAPRESS.com

Для очередного рабочего дня она надела пышное платье с разрезом на тонких бретелях и со шлейфом. Наряд вызвал немалый интерес у публики, ведь был создан из денежных купюр. 

ФОТО: Brett Cove/ZUMAPRESS.com

Дополнила образ тонкой золотой подвеской. Волосы знаменитость уложила в локоны, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и розовой помадой на губах. Маникюр у звезды был бордового цвета.

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