В ПЛАТЬЕ ИЗ КУПЮР ⟩ Аманда Холден поразила эффектным образом

Аманда работает на одной из лондонских радиостанций, где ведет собственное шоу. Она решила сделать очередной эксперимент со стилем и пришла на работу в экстравагантном платье.

ФОТО: Brett Cove/ZUMAPRESS.com

Для очередного рабочего дня она надела пышное платье с разрезом на тонких бретелях и со шлейфом. Наряд вызвал немалый интерес у публики, ведь был создан из денежных купюр.

ФОТО: Brett Cove/ZUMAPRESS.com