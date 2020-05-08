Овны смогут найти решение проблемы, а Тельцов ждут потери: гороскоп на 8 мая

Финансовые проблемы могут стать причиной разногласий в семье и даже ссоры с любимым человеком. Сегодня у вас не будет возможности повлиять на сложившуюся ситуацию, можно лишь набраться терпения и постараться минимизировать потери. Откажитесь от развлечений, требующих серьезных расходов.

Дева

Девы должны быть осторожны – в их окружении появляются люди, готовые на весьма некрасивые поступки ради достижения собственных целей. Вы рискуете стать жертвой мошенников и лишиться того, что высоко цените, если будете слишком доверчивы. Помогая коллегам и партнерам в решении накопившихся проблем, не забывайте и о собственных интересах: сейчас нет никакой необходимости жертвовать собой ради чужого блага.

Решить проблемы в семейных отношениях поможет увеселительная поездка, небольшое путешествие в компании родственников. Для влюбленных это не самый легкий и приятный день, однако шанс избежать конфликтов весьма велик у тех, кто способен в любой ситуации сохранять хладнокровие.

Весы

Этот день связан с проблемами в романтических отношениях. Возможны как мелкие ссоры с любимым человеком, так и серьезный конфликт, порожденный значительными различиями во взглядах на жизнь в целом и совместное будущее в частности. Воздержитесь от скоропалительных решений и не рассчитывайте на то, что бурное проявление эмоций будет способствовать скорейшему примирению.

В работе значительных успехов добьются те, чья деятельность связана с общением, заключением сделок, проведением конференций и презентаций. К решению любых организационных вопросов нужно относиться очень внимательно, как и к оформлению документов, планированию бюджета. Станьте на один день олицетворением серьезности – это поможет преодолеть влияние негативных тенденций.

Скорпион

Снижение жизненного тонуса заставляет Скорпионов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. В этом не было бы ничего дурного, если бы не активность конкурентов, растущая с каждым часом. К счастью, в вашем окружении есть люди, к которым можно обратиться за помощью в сложной ситуации – именно так сейчас и следует поступить.

Близкие склонны упрекать вас в замкнутости, безынициативности. Перемены в вашем поведении могут тревожить их не на шутку и казаться предвестниками серьезных проблем. Не считайте чрезмерной заботу старших родственников, даже если порой ее проявления будут бестактны. Будьте разборчивы в знакомствах, держитесь подальше от экзальтированных особ.

Стрелец

Не самый интересный и увлекательный день, скорее спокойный, дающий возможность поразмыслить над тем, что происходит вокруг. Вы настроены очень миролюбиво и дружелюбно, и этим могут воспользоваться недоброжелатели, чтобы завоевать ваше доверие. Руководство не оставит без внимания ваши ошибки и промахи, а вот успехи и достижения вряд ли будут замечены. Однако задумываться о смене работы пока рано.