ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, променад в Эльва открылся грандиозным световым шоу

Авторами проекта обновленной набережной или как ее называют «Меж кустов смородины» стали дизайнерские бюро AT HOME, NU, ubin pluss и TEMPT.

Проект по модернизации центра Эльвы был профинансирован Европейским фондом регионального развития Европейского Союза. По данным правительства города, сумма поддержки составила 1 010 000,60 евро. Подходящее архитектурное решение было найдено в результате конкурса дизайнеров, объявленного в рамках архитектурной программы EV 100 Good Public Space.