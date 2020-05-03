Вс, 3.05.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, променад в Эльва открылся грандиозным световым шоу

1 мая в Эльва состоялось официальное открытие новой набережной, которое завершилось потрясающим по красоте и эмоциональному восприятию световым шоу, пишет Elu24.

Авторами проекта обновленной набережной или как ее называют «Меж кустов смородины» стали дизайнерские бюро AT HOME, NU, ubin pluss и TEMPT. 

Проект по модернизации центра Эльвы был профинансирован Европейским фондом регионального развития Европейского Союза. По данным правительства города, сумма поддержки составила 1 010 000,60 евро. Подходящее архитектурное решение было найдено в результате конкурса дизайнеров, объявленного в рамках архитектурной программы EV 100 Good Public Space.

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