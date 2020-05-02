ВИДЕО ⟩ Растолстевшая певица Слава станцевала в трусах на карантине

Популярная певица Слава, как и другие звезды российского шоу-бизнеса, в эти дни находится в самоизоляции в загородном доме вместе со своей семьей.

В домашнем заточении у артистки не так много маневров для развлечения и она, по ее собственному признанию, отдает предпочтение принятию пищи.

В своем посте от 22 апреля в Instagram Слава призналась, что «карантинная диета» прибавила ей пять килограммов, но сама артистка не грустит по этому поводу.

«Я ещё так вполне ничего мамуля! Плюс 5 кг,но мне кажется мне даже идёт!всем классного настроения», – написала знаменитость.