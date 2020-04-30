Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут финансовые трудности.

Гороскоп для Овна

В ближайшее время вас ждут финансовые трудности, которые впрочем, быстро сменяться на успех. Ну а пока вам нужно научиться управлять своими деньгами, сразу решать все финансовые вопросы и не тратить большие суммы денег. Помните, что все это временно.

Гороскоп для Рака

Вас могут постигнуть финансовые проблемы, которые связаны с долгами и обманом. Поэтому, избегайте любых финансовых махинаций и рисков. Не доверяйте чужим людям и не давайте никому денег в долг.

Гороскоп для Льва