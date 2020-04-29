КТО СЕКСУАЛЬНЕЕ? ⟩ Светлана Бондарчук изобразила Шэрон Стоун в «Основном инстинкте»

51-летняя Светлана Бондарчук в белом мини-костюме уселась в кресло, закинув ногу на ногу. В таком виде бывшая жена известного режиссера решила «скосплеить» главную героиню эротического триллера «Основной инстинкт». Напомним, ее сыграла Шэрон Стоун, которой Бондарчук искренне восхищается (вернее, даже не самой актрисой, а ее персонажем).
«Она играет и завлекает. Она может дать отпор любому, и, разумеется, ей не нужны адвокаты. Кто из нас не мечтал в своей жизни испытать подобные чувства, не просто получить желаемое, а поиграть? Думаю, каждый!» - написала Бондарчук.
Многие поклонники заявили, что ноги у Светланы даже лучше, чем у Стоун. Да и в остальном засыпали ее комплиментами, назвав настоящей красавицей. Правда, у некоторых данный эксперимент вызвал недоумение. «Нашла с кем себя ставить на один уровень. Вам до Шэрон — как до Луны», — обругал Бондарчук один из фолловеров.