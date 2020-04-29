КТО СЕКСУАЛЬНЕЕ? ⟩ Светлана Бондарчук изобразила Шэрон Стоун в «Основном инстинкте»

51-летняя Светлана Бондарчук в белом мини-костюме уселась в кресло, закинув ногу на ногу. В таком виде бывшая жена известного режиссера решила «скосплеить» главную героиню эротического триллера «Основной инстинкт». Напомним, ее сыграла Шэрон Стоун, которой Бондарчук искренне восхищается (вернее, даже не самой актрисой, а ее персонажем).

«Она играет и завлекает. Она может дать отпор любому, и, разумеется, ей не нужны адвокаты. Кто из нас не мечтал в своей жизни испытать подобные чувства, не просто получить желаемое, а поиграть? Думаю, каждый!» - написала Бондарчук.