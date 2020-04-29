ДОРОГОМУ МУЖУ ⟩ Галкин показал, какими блюдами Пугачева балует его дома

Максим Галкин коротает дни в самоизоляции вместе с Аллой Пугачевой. Юморист не скучает в своем замке. Он с радостью общается с друзьями по видеосвязи. Также скучать ему не дают дети - Лиза и Гарри. Шестилетние двойняшки каждый день придумывают новые игры. Также они продолжают дистанционно учиться со своими преподавателями. На карантине звездная семья отметила Пасху и даже день рождения Примадонны.

Довольно часто Галкин показывает, как преображается сад возле замка во время смены сезонов года. Также он любит снимать детей во время их игр. Накануне шоумен запечатлел дочку в стильном костюме, когда она собирала из бисера фигурки — Aquabeads. А утро 29 апреля началось с того, что Максим похвастался кулинарными изысками своей жены. Он показал, что приготовила ему Пугачева. На плите стояло несколько блюд.

«Вот, дорогой, это специально для тебя! Это домляма», — отметила Алла Борисовна. «Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста», — пояснила она и послала мужу воздушные поцелуи. «Класс! Я уже попробовал, вы не представляете, как это вкусно!», — заверил Галкин.