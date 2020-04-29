ДОРОГОМУ МУЖУ ⟩ Галкин показал, какими блюдами Пугачева балует его дома

Примадонна российской эстрады провела день у плиты, приготовив сочное мясо с овощами и не только, пишет teleprogramma.pro.
Максим Галкин коротает дни в самоизоляции вместе с Аллой Пугачевой. Юморист не скучает в своем замке. Он с радостью общается с друзьями по видеосвязи. Также скучать ему не дают дети - Лиза и Гарри. Шестилетние двойняшки каждый день придумывают новые игры. Также они продолжают дистанционно учиться со своими преподавателями. На карантине звездная семья отметила Пасху и даже день рождения Примадонны.
«Вот, дорогой, это специально для тебя! Это домляма», — отметила Алла Борисовна.
«Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста», — пояснила она и послала мужу воздушные поцелуи.
«Класс! Я уже попробовал, вы не представляете, как это вкусно!», — заверил Галкин.
Поклонники восхитились способностями певицы. «Алла Борисовна молодец! Так держать», «Аппетитно смотрится», «Вкусняшка, просто слюнки текут», «Ваша супруга талантлива во всем!», «Чудесно, тогда мы идем к вам», — отреагировали пользователи Сети.