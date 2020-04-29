Меган Маркл наняла адвоката Принцессы Дианы в деле против популярного издания

Репутация Дэвида Шерборна как юриста заслуженная хотя бы тем, что в списке его клиентов числятся такие имена как Элтон Джон, Гарри Стайлс, Пол Маккартни, Эми Уайнхаус, Майкл Дуглас и, соответственно принцесса Диана. Потому догадаться, по каким критериям Меган Маркл выбирала адвоката для своего дела против популярного издания, легко, отмечает Joinfo.ua.

Принцесса Диана. ФОТО: John Stillwell / PA Wire/PA Images

Шерборн выступит в защиту герцогини Сассекской в суде против издания Associated Newspapers, опубликовавшего «Письмо в воскресенье». Газета обвиняется в предполагаемом неправомерном использовании личной информации, нарушении защиты данных и нарушении авторских прав.

Меган предъявляет иск торговой точке и ее издателю за публикацию рукописного письма, которое она написала своему отцу, Томасу Марклу, вскоре после своей свадьбы 2018 года с принцем Гарри. Юридическая команда Меган планирует доказать, что публикация письма была не только нарушением нескольких законов, но и тем, что издание вырезало части текста специально, чтобы манипулировать читателями и выставить бывшую актрису в не лучшем свете.

На прошлой неделе состоялось предварительное слушание, но пока дата самого судебного разбирательства не известна, поскольку в мире пандемия из-за коронавируса.