Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

Знакомство

С принцем Миддлтон познакомилась в 2001 году в шотландском университете Сент-Эндрюс. Студенты некоторое время дружили, но спустя два года между ними вспыхнула искра.

Дважды в одну реку

Да-да, многие не знают, однако между герцогами Кембриджскими далеко не всегда царило взаимопонимание – в 2007 году пара расставалась. Причина в том, что Уильям решил, что молодость нужно проводить весело и позволял себе посещать ночные клубы, проводя время в компании девиц. Однажды его заметили папарацци, и это стало последней каплей для Кейт.

Но перед их разрывом влюбленные поехали отдыхать на остров Дерош на Сейшелах. Там принц Уильям дал обещание Кейт, что обязательно женится на ней. Наследник британского престола заключил с ней marriage pact ("брачный пакт". – Ред.) и поклялся жениться на ней "рано или поздно".

Свадьба

Герцог и герцогиня Кембриджские венчались в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. За свадебной церемонией наблюдал весь мир, а количество приглашенных гостей перевалило за две тысячи человек. Примечательно, что супруги не стали обмениваться обручальными кольцами, так как Уильям не носит украшений. При этом жених подарил Кейт кольцо с сапфиром и бриллиантами, ранее принадлежавшее матери Уильяма – принцессе Диане.

За величественным событием следили около 24,5 миллиона человек в прямом эфире только в Великобритании, а оценки глобальной аудитории колеблются от 300 миллионов до двух миллиардов человек. Свадебный поцелуй Кейт Миддлтон и принца Уильяма на балконе Букингемского дворца стал главным моментом десятилетия на британском телевидении.

Дети