Оксана Самойлова опровергла примирение с Джиганом

Самойлова устроила ребенку яркий праздник и даже разрешила присутствовать на нем оскандалившемуся папе. Недавно Джиган вернулся из реабилитационной клиники, в которой провел несколько недель.

Неадекватное поведение рэпера и его проблемы с запрещенными препаратами спровоцировали разлад в семье. Оксана уже объявила о своем желании разойтись. И несмотря на то, что вчера рэпер вел себя просто идеально и все время признавался в любви, она не планирует его прощать.

«Сейчас я на пороге нового этапа, наполненного открытиями, эмоциями и впечатлениями. Принимаю и благодарю за все, что со мной произошло. Получаю свои уроки и отпускаю прошлое с величайшей благодарностью за счастье и любовь, которые у меня были. Впервые за долгое время я не знаю, что ждет меня впереди, но уверена, что все обязательно будет хорошо, и я снова буду самой счастливой», — написала Оксана в Instagram.

Поклонники считают, что разводиться паре не стоит. Они призывают Самойлову изменить позицию и вновь быть вместе с Джиганом.

Напомним, что Оксана долго терпела выходки мужа, так как он не только употреблял наркотики и пил, но и постоянно веселился в клубах в компаниях других девушек.