ФОТО ⟩ За стеклом: коллеги нашли безопасный способ поздравить Александа Ивашкевича с 60-летием

27 апреля ведущий актер Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич отметил свой 60-й день рождения. И хотя время сейчас непростое, праздник удался!
В связи со сложившейся в мире ситуацией, поздравление ведущего актера Русского театра превратилось в настоящий спектакль. Обеспечив максимальную безопасность, коллеги поздравили Александра с юбилеем через специальную перегородку.
На официальной страничке Русского театра отмечается, что поздравляющим разрешалось подходить к юбиляру по одному.
Смотрите фото!