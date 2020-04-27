Меган Маркл и принц Гарри сыграют вторую свадьбу

В конце марта они официально перестали быть членами королевской семьи и теперь живут в США, где соблюдают режим самоизоляции в арендованном доме в Лос-Анджелесе. Из-за пандемии коронавируса супруги пока что не могут найти работу и поэтому начали помогать благотворительному фонду и доставлять продукты людям с хроническими заболеваниями.

Зарубежные СМИ сообщили, что Меган и Гарри решили весьма необычным способом привлечь к себе внимание и вновь сыграть свадьбу. Первое торжество прошло по всем королевским традициям, а Меган и Гарри хотят устроить праздник для себя и самых близких друзей и обменяться клятвами на берегу океана.