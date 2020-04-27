Астролог Павел Глоба: у четырех знаков Зодиака жизнь в мае повернется на 180°

По словам специалиста, самовлюбленные Овны, наконец, столкнутся с энергетикой периода, которая будет прекрасно сочетаться с прорывными качествами их характера. Ваше мировоззрение и внутренняя природа поможет правильно оценивать ситуацию и принимать самые верные решения в оперативном режиме. Май для вас станет периодом изменения жизни без каких-либо преград на пути.

Близнецам в мае 2020 года рекомендуется, наконец-то, заняться своим здоровьем. Если вы заняты какой-либо деятельностью, то помните, что в этот период вам особенно вредно перенапрягаться. Старайтесь больше отдыха, расслабляться. Принимайте ванны и следите за питанием. Не беритесь за тяжелую работу и не изнуряйте себя тренировками. Лишним будет общение с нервными людьми. Держите позитив, и тогда вы пройдете крутой поворот судьбы максимально безболезненно.

У Раков в мае 2020 года заготовлено большое количество встреч с неприятными людьми и недоброжелателями. Вы можете избежать конфликтов, если будете стремиться к компромиссам. Старайтесь понять, чего именно хотят от вас окружающие, и тогда вы обойдете все острые углы. В денежной сфере действуйте решительно и не ждите более подходящего момента. В конце месяца представители этого знака Зодиака могут встретить новую любовь.