Астролог Павел Глоба: у четырех знаков Зодиака жизнь в мае повернется на 180°

Известный российский астролог Павел Глоба составил прогноз по знакам Зодиака, отметив четырех из них, которые, по его словам, встретят глобальные изменения в судьбе в мае 2020 года, пишет TopNews.
По словам специалиста, самовлюбленные Овны, наконец, столкнутся с энергетикой периода, которая будет прекрасно сочетаться с прорывными качествами их характера. Ваше мировоззрение и внутренняя природа поможет правильно оценивать ситуацию и принимать самые верные решения в оперативном режиме. Май для вас станет периодом изменения жизни без каких-либо преград на пути.
Близнецам в мае 2020 года рекомендуется, наконец-то, заняться своим здоровьем. Если вы заняты какой-либо деятельностью, то помните, что в этот период вам особенно вредно перенапрягаться. Старайтесь больше отдыха, расслабляться. Принимайте ванны и следите за питанием. Не беритесь за тяжелую работу и не изнуряйте себя тренировками. Лишним будет общение с нервными людьми. Держите позитив, и тогда вы пройдете крутой поворот судьбы максимально безболезненно.
У Раков в мае 2020 года заготовлено большое количество встреч с неприятными людьми и недоброжелателями. Вы можете избежать конфликтов, если будете стремиться к компромиссам. Старайтесь понять, чего именно хотят от вас окружающие, и тогда вы обойдете все острые углы. В денежной сфере действуйте решительно и не ждите более подходящего момента. В конце месяца представители этого знака Зодиака могут встретить новую любовь.
Весы в мае 2020 года сосредоточатся на финансовой сфере и карьере. Вам будет легко даваться новая работа, что может привлечь к вам внимание врагов. Проще относитесь к критике в свой адрес, меньше обижайтесь на других. Проявите гибкость и не рубите с горяча. В любви вас ждет гармония и благополучие. Предоставьте своей второй половинке больше свободы.