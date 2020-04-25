В Верховном суде Англии прошло слушание по делу Меган Маркл и британских таблоидов: подробности

Супруга 35-летнего принца Гарри, напомним, подала в суд на издателя таблоида The Mail on Sunday из-за публикации ее письма, отправленного отцу в августе 2018 года. Герцогиня обвиняет прессу в нарушении авторских прав, а также законов о конфиденциальности и защите данных.

Сегодняшнее заседание велось по видеосвязи из-за пандемии коронавируса, но герцог и герцогиня Сассекские, вероятнее всего, наблюдали из Лос-Анджелеса за ним и своим адвокатом Дэвидом Шерборном, представлявшим их интересы. Кстати, он заверил судью, что Меган Маркл готова выступить в качестве свидетеля и дать показания в будущем, если это потребуется.

Меган обвиняет представителей прессы в том, что они "преследовали, унижали, эксплуатировали" ее отца и манипулировали им. При этом адвокат The Mail on Sunday заявил, что она не общалась со своим отцом два года, поэтому не может знать точно, хотел он делиться с прессой информацией или нет. После сегодняшнего заседания, длившегося шесть часов, стало понятно, что Меган Маркл и Томас Маркл могут встретиться лицом к лицу в суде (впервые за более чем два года), чтобы дать показания друг против друга.