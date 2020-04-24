Народное утро ⟩ Михаил Кылварт о ситуации с коронавирусом в Таллинне: позитивные новости вызывают тревогу

В пятницу утром мэр Таллинна Михаил Кылварт побывал в студии «Народного радио» и в прямом эфире ответил на вопросы ведущих и слушателей. По словам мэра, как раз позитивные новости вызывают у него тревогу. Он признал, что, конечно, людям хочется махнуть рукой на правила социальной изоляции, но нельзя!