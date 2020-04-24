Народное утро ⟩ Михаил Кылварт о ситуации с коронавирусом в Таллинне: позитивные новости вызывают тревогу

В пятницу утром мэр Таллинна Михаил Кылварт побывал в студии «Народного радио» и в прямом эфире ответил на вопросы ведущих и слушателей. По словам мэра, как раз позитивные новости вызывают у него тревогу. Он признал, что, конечно, людям хочется махнуть рукой на правила социальной изоляции, но нельзя!
Михаил Кылварт подчеркнул: если не потерпим еще несколько недель, то вернемся к старту с еще большими ограничениями. Как Limon.ee уже писал ранее, городские массовые мероприятия на ближайшее время отменены.
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