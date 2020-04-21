Известного телеведущего и историка моды Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом, и он уже вернулся домой, пишет Лайф.
Я уже дома,
— приводит его слова ТАСС.
Дорогие друзья! Я благодарю каждого из вас за беспокойство о состоянии моего здоровья, за бесконечный поток добрых пожеланий, который вы с такой любовью обрушили на меня. Ваша поддержка придаёт мне сил! ⠀ ⠀⠀Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами - мне все время хочется спать и я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию. Врачи утверждают, что это абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне. Есть и положительный момент. Поскольку аппетита особенного тоже нет, уверен, что за время лечения сброшу несколько лишних килограммов, которые меня не украшали. ⠀ ⠀⠀Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60 – 70%. О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи. ⠀ ⠀⠀Но я не грущу – смотрю фильмы, придумываю новые посты для инстаграма, читаю книгу Михаила Мейлаха, посвященную русским балетным танцовщикам в эмиграции и слушаю для поднятия настроения музыку – песни Олега Анофриева, Далиды и Аббы. Но самая веселая песенка, которую я всем рекомендую в момент дурного расположения духа или тоски – это Ding-a-dong, исполненная впервые на Евровидении в 1975 году! ⠀ ⠀⠀От редакции спецпроектов Первого канала мне передали в больницу корзину с фруктами. Поскольку больничное меню фруктов не подразумевает, я очень обрадовался этому гостинцу. Когда увидел апельсин, тут же захотел его съесть. В день позволяю себе один апельсинчик и один банан, и это теперь уже тоже большая радость. ⠀ ⠀⠀Другая радость – вид из окна. Я вчера с восторгом наблюдал за снегопадом за окном. Подумать только - вьюга в середине апреля накануне Пасхи! Не чудо ли? А потом, когда вьюга закончилась, небо вдруг окрасилось малиново-рыжим закатом. ⠀ ⠀⠀Будьте здоровы и берегите себя! Ваш АВ ⠀ #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict
В своём Instagram он отметил, что дважды успел сдать тест на CoViD-19. Оба раза результат оказался отрицательным.
Ранее сообщалось, что Васильева доставили в московскую инфекционную больницу в Коммунарке с диагнозом двустороннее воспаление лёгких. Модный судья признался, что на протяжении недели усиленно пытался вылечиться "бабушкиными методами", но справиться с недугом не удалось.