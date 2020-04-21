Историка моды Александра Васильева выписали из больницы

В своём Instagram он отметил, что дважды успел сдать тест на CoViD-19. Оба раза результат оказался отрицательным.

Ранее сообщалось, что Васильева доставили в московскую инфекционную больницу в Коммунарке с диагнозом двустороннее воспаление лёгких. Модный судья признался, что на протяжении недели усиленно пытался вылечиться "бабушкиными методами", но справиться с недугом не удалось.