Меган Маркл впервые за долгое время появилась на телевидении

Я действительно благодарна за то, что смогла воплотить эту историю в жизнь. До этого у меня был опыт общения со слонами в их естественной среде обитания. Когда вы проводите много времени с этими животными, то понимаете, что должны сделать что-то для сохранения их безопасности. Эти создания настолько величественны, но в то же время они очень чувствительны. В этом фильме вы увидите, насколько они замечательные. Их тесная связь в стаде, забота о своих детенышах... На самом деле слоны очень похожи на нас,