«Бил Агату?»: Прилучный впервые высказался об избиении Муцениеце

Актерский дует Павла Прилучного и Агаты Муцениеце еще в конце зимы объявил о разводе, но не смог довести дело до конца из-за введенного карантина. Паре пришлось остаться на время самоизоляции вместе в загородном доме. Однако уже через неделю супруга сообщила, что Прилучный ударил и выгнал ее с детьми на улицу.

Близкие паре друзья с трудом могли поверить в подобное поведение со стороны актера. Они заявляли, что на Павла это не похоже, а вот выпившая Муцениеце способна раздуть ситуацию. Как ранее писал Topnews , обвиненного в рукоприкладстве актера попытался оправдать продюсер Андрей Разин. Он вмешался в скандальную ситуацию вокруг развода известной пары, заявив, что Агата устроила провокацию. "Прошу не поддаваться на ту провокацию, которую устроила супруга Павла Прилучного. Нападение на него с ее стороны продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык. Все, что она говорит, что, якобы, ее кто-то бьет, - выдумки. Паша - бывший боксер, а боксеры никого вне ринга не бьют", - сказал Разин.