«Бил Агату?»: Прилучный впервые высказался об избиении Муцениеце

Близкие паре друзья с трудом могли поверить в подобное поведение со стороны актера. Они заявляли, что на Павла это не похоже, а вот выпившая Муцениеце способна раздуть ситуацию. Как ранее писал Topnews , обвиненного в рукоприкладстве актера попытался оправдать продюсер Андрей Разин. Он вмешался в скандальную ситуацию вокруг развода известной пары, заявив, что Агата устроила провокацию. "Прошу не поддаваться на ту провокацию, которую устроила супруга Павла Прилучного. Нападение на него с ее стороны продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык. Все, что она говорит, что, якобы, ее кто-то бьет, - выдумки. Паша - бывший боксер, а боксеры никого вне ринга не бьют", - сказал Разин.
Однако недавно паре удалось наладить отношения. Буквально накануне Прилучный забрал детей к себе и весело проводил с ними время. А вечером вышел в прямой эфир в Instagram, чтобы ответить на вопросы фоловеров. На самый главный вопрос: "Бил ли Прилучный супругу?", актер ответил туманно. «Бил Агату? Как? Друзья, давайте вы не будете спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте», — заявил Прилучный.