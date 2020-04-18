ВИДЕО ⟩ Филипп Киркоров прошелся по старому Таллинну и вспомнил страстный поцелуй с Пугачевой на сцене Горхолла

Интервью с поп-королем и одним из бывших мужей Аллы Борисовны Филиппом Киркоровым было записано в Таллинне. Он побывал на сцене Горхолла, который, похоже, никогда не будет отремонтирован. И вспомнил их страстный поцелуй с Аллой на сцене.