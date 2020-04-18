ВИДЕО ⟩ Филипп Киркоров прошелся по старому Таллинну и вспомнил страстный поцелуй с Пугачевой на сцене Горхолла

В честь 71-летия Аллы Пугачевой на Первом канале весь телевизионный день посвящен Примадонне российской эстрады. В эфире показывают самые яркие моменты и интервью из жизни артистки. Бывшие мужья тоже делятся откровениями.
Интервью с поп-королем и одним из бывших мужей Аллы Борисовны Филиппом Киркоровым было записано в Таллинне. Он побывал на сцене Горхолла, который, похоже, никогда не будет отремонтирован. И вспомнил их страстный поцелуй с Аллой на сцене.
Эти кадры каким-то образом попали в Youtube. Семьи уже нет, а поцелуй в Youtube сохранился!
– говорит Киркоров.
Смотрите архивное видео начиная с 1:14:38!