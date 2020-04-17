ВИДЕО ⟩ Как сделать антисептик в домашних условиях по рецепту ВОЗ

В дни пандемии коронавируса антисептик ценится на вес золота, да и достать его можно далеко не везде. Поскольку соблюдать санитарные правила сейчас особенно важно, химик Денис Байгозин рассказал, как приготовить санитайзер в домашних условиях.

По его словам, для рецепта, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нам понадобятся изопропиловый спирт, перекись водорода, глицерин и вода. Для более приятного запаха можно также добавить эфирное масло.

«Перекись нужна, чтобы убить различные цисты, которые могут попасть в наш антисептик. Глицерин нужен для смягчения кожи, и чтобы замедлить испарение спирта. Тогда на поверхности рук останется специальная защитная пленка. И основа — это изопропиловый спирт. Он просто растворяет вирус, то есть его оболочку. Подойдет и медицинский, либо пропиловый. К сожалению, водка не подойдет, так как она слишком низкой концентрации», — рассказал химик.

В стакан, по словам эксперта, следует налить 20 миллилитров кипяченой воды. Затем добавить 1,4 миллилитра глицерина, удобнее это делать при помощи шприца. Полученную смесь нужно перемешать и влить в нее 3% перекись водорода в количестве четырех миллилитров. После этого нужно добавить 75 миллилитров основного компонента, изопропилового спирта.