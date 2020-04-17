ЮМОР СРАСЕТ МИР ⟩ Самая сексапильная эстонка решила поучаствовать в популярном флешмобе

В сети стартовал новый креативный флешмоб, который предлагает всем сделать модный наряд из подушки и ремня. Оригинальный образ можно дополнить различными аксессуарами. Не исключением стала и эстонская путешественнциа Лиза Линд которая, к слову, внесла в этот флешмоб немного новшеств. Смотри фото!
Лиза предстала перед поклонниками в самодельном платье-простыне, подчеркнув тонкую талию ремнем и дополнив образ маленькой сумочкой, красными туфлями и стильными очками.
Благодаря способностям Лизы креативно обрабатывать свои фотографии, девушка будто стала звездой с обложки модного журнала.
Скучно дома и я дома скучаю, но делай это модно,
— подписала фото путешественница.
Напомним, что ранее мы писали об организаторе вечеринок в Таллинне — Герте Лаасме, который также решил внести свою лепту в модный челлендж и «Миссис Таллинн 2018», представившую сразу два образа в непривычном наряде.