ЮМОР СРАСЕТ МИР ⟩ Самая сексапильная эстонка решила поучаствовать в популярном флешмобе

В сети стартовал новый креативный флешмоб, который предлагает всем сделать модный наряд из подушки и ремня. Оригинальный образ можно дополнить различными аксессуарами. Не исключением стала и эстонская путешественнциа Лиза Линд которая, к слову, внесла в этот флешмоб немного новшеств. Смотри фото!