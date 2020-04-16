КРАСОТКА ⟩ Ирина Шейк произвела фурор фото, на котором ей 14 лет

Сегодня Ирина Шейк — одна из самых востребованных и популярных моделей. Знаменитость регулярно появляется на обложках различных изданий, снимается в рекламных фотосессиях, а также участвует в показал именитых дизайнеров. Кроме того, красотой Ирины восхищаются миллионы поклонников по всему миру. Многих фанатов подкупает тот факт, что безупречная внешность модели - не результат хирургического вмешательства. В очередной раз звезда доказала это на днях, пишет Viva.