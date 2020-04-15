Меган Маркл предложили продать тайны королевской семьи за крупную сумму

Тем временем в зарубежных СМИ появилась информация о том, что западные журналисты предлагают Меган и Гарри 2,5 миллиона долларов (2,3 миллиона евро) за откровенное интервью, в котором они бы раскрыли многие интересные и даже скандальные тайны королевской семьи.

Ранее принц Гарри настоятельно просил Меган не говорить публично ничего, что могло бы навредить репутации его семьи, однако Маркл явно раздумывает над таким выгодным предложением, ведь сейчас семейство пытается начать жить самостоятельно, но ни Меган, ни тем более Гарри пока что не нашли работу.