Меган Маркл предложили продать тайны королевской семьи за крупную сумму

31 марта принц Гарри и Меган Маркл окончательно перестали быть членами королевской семьи. Несколько недель назад супруги вместе с сыном Арчи переехали из Канады в США и сейчас снимают дом в Лос-Анджелесе, правда, там герцоги задерживаться не собираются, пишет Экспресс газета.
Тем временем в зарубежных СМИ появилась информация о том, что западные журналисты предлагают Меган и Гарри 2,5 миллиона долларов (2,3 миллиона евро) за откровенное интервью, в котором они бы раскрыли многие интересные и даже скандальные тайны королевской семьи.
Ранее принц Гарри настоятельно просил Меган не говорить публично ничего, что могло бы навредить репутации его семьи, однако Маркл явно раздумывает над таким выгодным предложением, ведь сейчас семейство пытается начать жить самостоятельно, но ни Меган, ни тем более Гарри пока что не нашли работу.
Королевский биограф Пенни Джунор считает, что паре ни в коем случае не стоит продавать информацию о королевской семье, ведь в противном случае они не только окончательно испортят отношения с ними, но и сами разрушат свою репутацию, а Меган поступит точно так же, как ее отец, который только и делал, что давал за деньги интервью желтой прессе.