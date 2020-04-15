Ср, 15.04.2020
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ФОТО ⟩ Какое несчастье! Сын Таави и Луизы Рыйвас получил травму во время игры

Луиза Рыйвас

ФОТО: Madis Sinivee

Певица Луиза Рыйвас опубликовала в Instagram новый снимок, на котором изображен один из младших членов семьи - с мальчиком произошло несчастье.

Все случается. С некоторыми людьми чаще. Херман сегодня был отличным официантом, и, хотя мне казалось, что скоро что-то произойдет или упадет, я не могла лишить его радости, которую он испытывал от игры. И, конечно, я оказалась права,

- написала Луиза под фото, на котором изображен Херман с забинтованной ногой.

К счастью, я также очень хорошая медсестра, и благодаря большой аптечке и пластырям мы быстро все взяли под контроль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сын Таави и Луизы Рыйвас появился на свет в 2016 году. В семье подрастают еще двое дочерей: Мийна Рианна, которая родилась в 2019 году, и годовалая Ума. Пара поженилась летом 2017 года.

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