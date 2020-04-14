НОСИТЬ ИЛИ НЕТ? ⟩ Все, что нужно знать о масках, рассказал доктор Комаровский

Это делают все. И вы делаете это инстинктивно, потому что когда лица касается мокрая маска, это неприятно: вам то тут чешется, то там. И вы все время ее поправляете, прикасаетесь к мокрой маске, а потом той же рукой касаетесь всего вокруг. Вот вы, носитель, пришли в супермаркет, и небольшое количество вирусов выделяется в окружающую среду.

Вы можете заразить кого-то только тогда, если он подойдет к вам близко, например, при разговоре. Поэтому если нет кашля или чихания, то вирус не разлетается далеко. Но как только вы надели маску, то уже в этом супермаркете касаетесь всего вокруг. И абсолютная здоровая кассирша, которая нечаянно является носителем, все время касается маски, а потом денег, которые передает. Потому что, повторюсь, надо быть профессионалом и научиться жить в маске, как медработник, чтобы каждые 5 минут ее не поправлять.

Это я к чему вам, собственно, рассказываю? Ведь, казалось бы, есть совершенно очевидный аргумент: да, вам надо носить маску даже если вы абсолютно здоровы, потому что вы можете выделять вирус в окружающую среду. В то же время здоровый человек в маске посредством рук может распространять вирус намного интенсивнее. Но ответа на вопрос, то как же быть, нет. Потому что его за нас принимают политики. И вы должны понимать, что логика и здравый смысл у вас в головах. Я рассказал вам, что такое хорошо, а что такое плохо, но уж извините, можно выходить из дома или заходить в супермаркет без маски или нельзя — это решаете только вы, потому что вы никогда не должны нарушать закон.

Респиратор, в отличие от маски, может остановить вирус. То есть, если вы видите врача в маске, то это приговор системе здравоохранения. Врач, который контактирует с пациентом с коронавирусом, должен быть только в FFP3.

Сейчас показывают много всякой фигни, где вам рассказывают, что есть макси из специальной ткани, или ее чем-то пропитали, или нанесли медь-серебро и она все вирусы останавливает. Все это мне напоминает разговоры про оксолиновую мазь, когда ею в носу намазали и теперь все — вирусы только в нос залетают, а там падают замертво. И люди же в это серьезно верят. Вот противовирусные маски — это примерно то же самое. Маски, с любыми фильтрами или нанесениями — это чистый развод.