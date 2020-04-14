НОСИТЬ ИЛИ НЕТ? ⟩ Все, что нужно знать о масках, рассказал доктор Комаровский
ВОЗ говорит: маски нужны больным, здоровые не должны их носить. Но в то же время мы видим, что некоторые страны на законодательном уровне запрещают выходить без масок. Кто же прав? Отвечает доктор Комаровский на портале nv.ua.
Значит, для чего нужна маска? Если где-то вокруг вас летает вирус, то никакая маска не сможет его остановить. Вот нету там дырочек, настолько маленьких, чтобы вирус через них не пролез. То есть маска никак не может защитить вас от вируса, который летает в воздухе.
Тогда для чего нужна маска? Когда вы кашляете или чихаете, ваши сопли и слюни остаются на маске. А именно в каплях слюны, соплей, мокроты и находится максимальная концентрация вируса. И именно капли разлетаются на огромные расстояния. Поэтому, когда мы носим маску, то все сопли и слюни остаются внутри и не разлетаются.
Именно поэтому ВОЗ говорит, что маску должен носить больной человек. Именно больной — для того, чтобы его сопли и слюни оставались в маске. При этом, если мы чихаем в маске, вирус все равно проникает через стенки маски, но, тем не менее, его совсем мало, и он не летит далеко, потому что нет крупной капли, и таким образом оседает сразу. Поэтому маска резко сокращает вероятность того, что больной человек заразит здорового.
А как быть с воздухом, который ми вдыхаем? Вот если человек надел маску, дышит, а вы на него накашляете, или он стоит рядом с больным человеком, разговаривая с ним, или же взялся за что-то и прикоснулся к маске? Он все равно этот вирус вдохнет, потому что маска не в состоянии защитить здорового человека. Все, что маска может — это не дать разлететься соплям и слюням.
Логика тех, кто это утверждает (и китайцев, и многих европейцев) идет вопреки позиции ВОЗ, и заключается в следующем: человек может не знать, что он больной. Вдруг у него инкубационный период (тогда он выделяет вирус во внешнюю среду, но мало). Поэтому каждого, кто рядом, мы рассматриваем как потенциально больного. А поэтому все должны ходить в масках, чтобы не разбрасывать свои слюни. Это понятно?
Всех в маски
Да, но только на первый взгляд. Сейчас я расскажу, на чем основана критика такой позиции.
Это делают все. И вы делаете это инстинктивно, потому что когда лица касается мокрая маска, это неприятно: вам то тут чешется, то там. И вы все время ее поправляете, прикасаетесь к мокрой маске, а потом той же рукой касаетесь всего вокруг. Вот вы, носитель, пришли в супермаркет, и небольшое количество вирусов выделяется в окружающую среду.
Вы можете заразить кого-то только тогда, если он подойдет к вам близко, например, при разговоре. Поэтому если нет кашля или чихания, то вирус не разлетается далеко. Но как только вы надели маску, то уже в этом супермаркете касаетесь всего вокруг. И абсолютная здоровая кассирша, которая нечаянно является носителем, все время касается маски, а потом денег, которые передает. Потому что, повторюсь, надо быть профессионалом и научиться жить в маске, как медработник, чтобы каждые 5 минут ее не поправлять.
Респиратор, в отличие от маски, может остановить вирус. То есть, если вы видите врача в маске, то это приговор системе здравоохранения. Врач, который контактирует с пациентом с коронавирусом, должен быть только в FFP3.
Сейчас показывают много всякой фигни, где вам рассказывают, что есть макси из специальной ткани, или ее чем-то пропитали, или нанесли медь-серебро и она все вирусы останавливает. Все это мне напоминает разговоры про оксолиновую мазь, когда ею в носу намазали и теперь все — вирусы только в нос залетают, а там падают замертво. И люди же в это серьезно верят. Вот противовирусные маски — это примерно то же самое. Маски, с любыми фильтрами или нанесениями — это чистый развод.
Любой кусочек ткани на лице эффективен, даже просто хлопчатобумажный, чтобы больной не заражал здоровых. Другой задачи у этого кусочка нет. Если вы больной и шьете себе хлопковые маски, шансы на то, что вы кого-то заразите, уменьшаются. Но если вы здоровы, и надели хлопковую маску, чтобы от коронавируса защититься — это наивная глупость. Непонятно, как это могло вообще в голову прийти — что через дырки в маске вирус не пролетит.
Почему такие вопросы? Почему мы спрашиваем, а можно ли стерилизовать маски в микроволновке, можно ли гладить их утюгом, можно ли их стирать? По логике, эта штука стоит сущие копейки. Она может стоить 10 центов от силы — и это предел. Конечно же, сейчас, когда такой элементарной фигни не хватает, мы начинаем думать, как сделать ее многоразовой.
Ну вот посмотрите на нее, чем она лучше подгузника? Следуя этой же логике, если подгузник помещает в себя килограмм какашек, а мы набрали только половину, то можно ли его отложить, потому что нам сейчас не хочется какать, а потом мы его оденем и докакаем в него еще полкило? Логично же звучит? Так что если есть возможность маску выкинуть — выкидывайте, если нет, то давайте ее постираем, что нам остается делать? Если у вас есть использованные маски и вам их жалко выкидывать, побросайте их в какой-то полиэтиленовый пакет, а потом, когда их собирается куча, постирайте в горячей воде, чтобы они реально простерилизовались.
Еще один вопрос: «Можно ли усилить защиту маски, если поверх ее надеть вторую маску? Третью? Или внутрь маски приклеить женскую прокладку, как советуют некоторые врачи из Интернета?»
Мне хочется продолжить — и седьмую, и восьмую… Понимаете, те люди — не врачи. Я видел эти фильмы с технологиями, когда нужно взять и приклеить прокладку, и там спорят, что на эту прокладку накапать — масло, прополис, спирт или еще что-то. Можно вот еще имбиря накрошить.
Понимаете, какая ситуация? Чем плотнее будет маска, тем большее количество воздуха будет проходить через нее. Там нет герметичной защиты. Ну, сделаете вы ее плотнее, но раз через маску проходит воздух, значит через маску пройдёт и вирус. Вот в чем парадокс. Если вы можете через нее дышать, то и вирус вы вдохнете. Поэтому делайте правильные выводы.
И еще. Вот в свете всего того, что вы сейчас прочитали, подумайте: если человек сидит один в автомобиле и у него на лице маска, это что? Это диагноз? Или вот вчера показывали видео из супермаркета, какие там, мол, все дисциплинированные, стоят на расстоянии полутора метров друг от друга. Но при этом у каждого второго маска приспущена с носа. И все ее руками поправляют, время от времени кого-то переспрашивая и открывая рот. Ребята, ну вы че?
Это ответ на все ваши вопросы: мы носим маски, чтобы не быть белыми воронами, чтобы «вот вы нам приказали ходить в масках, и мы теперь будем ходить в масках». И самый главный вопрос такой: если вы в маске, потому что больной, то чего вы сюда приперлись? А если здоровый, то зачем вы ее надели?
Считаю тему масок считаем закрытой. Удачи вам, и пусть маски обойдут ваше лицо стороной.