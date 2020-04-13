НОВИНКА DFM ⟩ Предлагаем вам крутую музыку для танцев на балконе

Каждую неделю в эфире DFM оперативно появляются новые модные треки. Группы Cream Soda и «Хлеб» выпустили очень актуальный клип на песню «Плачу на техно», в котором герои танцуют на своих балконах. А вы готовы повторить? Песня - уже в эфире DFM.
В клипе показана новая реальность, когда каждый устраивает вечеринку на отдельном балконе. Улицы обрабатывают люди в спецодежде. Там есть даже сцена с танцами на пилоне.
Подключайся! DFM круглосуточно в Таллинне и Харьюмаа на 90,2 FM или повсюду – в онлайне.
Больше новостей DFM – на facebook.com/DfmTallinn/