НОВИНКА DFM ⟩ Предлагаем вам крутую музыку для танцев на балконе

Каждую неделю в эфире DFM оперативно появляются новые модные треки. Группы Cream Soda и «Хлеб» выпустили очень актуальный клип на песню «Плачу на техно», в котором герои танцуют на своих балконах. А вы готовы повторить? Песня - уже в эфире DFM.