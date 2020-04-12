Три знака Зодиака, которым не страшен любой кризис

В большинстве случаев непосредственная опасность исходит от недоброжелателей и просто негативных людей. Заговоры на защиту помогут избавиться от отрицательного влияния токсичных личностей, которые в проблемный период становятся еще опаснее.

Овен

Овны выживают за счет нерушимой веры в себя и большого оптимизма. Разумеется, они понимают всю сложность ситуации, но им не свойственно паниковать так, как другим. Они всегда остаются в полной боевой готовности и мыслят здраво.

Их оптимизм не заканчивается на словах «все будет хорошо» или «что бы ни происходило, все к лучшему». Они готовы к трудностям и неурядицам во всех сферах жизни. Если наступает полнейший хаос, они знают, как в нем выжить. Овны умеют абстрагироваться от ненужных мыслей, заставляя себя думать о хорошем.

Дева

Девы — самые мудрые люди , которые славятся тем, что у них всегда все под контролем. Это перфекционисты, сильно переживающие за свой успех и за обстановку вокруг них и их семьи. Они прекрасно понимают, что в условиях кризиса или глобальных перемен их влияние на ситуацию нулевое, поэтому фокусируются на сохранении того, что имеют.

Девы знают, что может наступить проблемный период, поэтому у них всегда наготове план «Б». Они очень ценят стабильность, поэтому умеют затягивать пояс потуже. Они любят и умеют экономить, а также крайне предусмотрительны и осторожны, пишет dailyhoro.ru.

Водолей

Водолеи — генераторы уникальных идей. Это те самые люди, которые в кризис могут сколотить состояние. Они очень умны и хитры, что ставит их во главе пищевой цепочки во время войны, экономического кризиса, безработицы и так далее. Водолеи всегда найдут способ остаться на плаву.