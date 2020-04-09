ЛИХИЕ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ⟩ DFM возвращает вас в 90-е!

Готов к путешествию в прошлое? Хочешь вспомнить лучшие моменты под лучшие хиты того времени? Тогда не пропусти! Теперь каждую субботу в 18 часов, а в повторе по воскресеньям в 20.00, для тебя «ДИСКАЧ 90-х» на DFM!
Только лучшие хиты танцполов 90-х в супер-миксе от диск-жокея Алексея Исаченко! Вспомни любимые песни, которые в 90-е заставляли тебя танцевать, а сейчас не оставят равнодушным. Программный директор DFM Алексей Исаченко тогда играл в самых популярных клубах и знает точно, какие хиты тех лет ты узнаешь с первых секунд. Настраивайся на DFM и делай громче!
Уже в эту субботу в 18 часов слушай «ДИСКАЧ 90-х» на DFM!
Подключайся: DFM круглосуточно в Таллинне и Харьюмаа на 90,2 FM или повсюду – в онлайне.
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