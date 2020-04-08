Кофе может бороться с болезнями и продлевать жизнь, если пить его определенным образом

Ученые выяснили, что употребление до четырех чашек кофе в сутки может принести огромную пользу для здоровья. Кофе может снизить риск заболевания раком до 20 процентов, риск диабета 2 типа на 30 процентов, риск болезни Паркинсона на 30 процентов и риск сердечно-сосудистых заболеваний на 5 процентов.
Исследование было опубликовано в американском научном журнале Annual Reviews. Ученые отметили, что положительный эффект от кофе зависит оттого, каким образом вы будете его употреблять. Можно предположить, что только треть людей пьют свой кофе без сахара, сиропа, молока, сливок или искусственных ароматизаторов. В результате потенциальный положительный эффект от данного напитка будет значительно меньше, либо в некоторых случаях совсем отсутствовать.
Кофе из супермаркетов обычно содержит слишком много сахара
По данным Американской ассоциации кардиологов, среднестатистическая женщина должна потреблять не более шести чайных ложек сахара в день, в то время как среднестатистический мужчина должен ограничивать себя девятью чайными ложками в день. Более высокое потребление сахара увеличивает риск развития диабета и, таким образом, снижает потенциально положительное влияние кофе. Например, мокко Starbucks с белым шоколадом содержит около 18 чайных ложек сахара - это целых две банки подслащенной колы.
Добавление молочных продуктов также может свести на нет положительные свойства кофе. Прежде всего, многие сорта кофе из супермаркета или автозаправочной станции содержат не только много сахара, но также частично гидрогенизированные масла и транс-жиры, которые опасны для здоровья. Искусственный аромат, который характерен для растворимого кофе в пакетиках, также не несет в себе положительных свойств.
Если вы все еще не хотите обходиться без сахара и молока в кофе, то вам следует хотя бы подумать о уменьшении дозировки. Кроме того, можно попытаться медленно перейти на употребление кофе без добавок, например, постепенно уменьшая количество добавляемого сахара в напиток, в результате чего молоко будет уже воспринимается как значительно более сладкое. После этого вы можете начать постепенно уменьшать количество добавляемого молока в кофе. Другой совет - это добавлять в кофе натуральное кокосовое масло, какао или специи.