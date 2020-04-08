Кофе может бороться с болезнями и продлевать жизнь, если пить его определенным образом

Исследование было опубликовано в американском научном журнале Annual Reviews. Ученые отметили, что положительный эффект от кофе зависит оттого, каким образом вы будете его употреблять. Можно предположить, что только треть людей пьют свой кофе без сахара, сиропа, молока, сливок или искусственных ароматизаторов. В результате потенциальный положительный эффект от данного напитка будет значительно меньше, либо в некоторых случаях совсем отсутствовать.

Кофе из супермаркетов обычно содержит слишком много сахара

По данным Американской ассоциации кардиологов, среднестатистическая женщина должна потреблять не более шести чайных ложек сахара в день, в то время как среднестатистический мужчина должен ограничивать себя девятью чайными ложками в день. Более высокое потребление сахара увеличивает риск развития диабета и, таким образом, снижает потенциально положительное влияние кофе. Например, мокко Starbucks с белым шоколадом содержит около 18 чайных ложек сахара - это целых две банки подслащенной колы.

Добавление молочных продуктов также может свести на нет положительные свойства кофе. Прежде всего, многие сорта кофе из супермаркета или автозаправочной станции содержат не только много сахара, но также частично гидрогенизированные масла и транс-жиры, которые опасны для здоровья. Искусственный аромат, который характерен для растворимого кофе в пакетиках, также не несет в себе положительных свойств.