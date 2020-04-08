ФОТОНОВОСТЬ ⟩ На спортивных лошадях и в касках: пограничники по-новому патрулируют эстонскую границу в Нарве

Знакомьтесь, спортивные лошади - Фрик и Поккер, сейчас они уже в Нарве и активно трудятся вместе с пограничниками и кайтселийтчиками в районе кордона Пунамяэ на берегу реки Наровы. На конях будет проходит патрулирование границы в ближайшие дни.