Ср, 8.04.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ На спортивных лошадях и в касках: пограничники по-новому патрулируют эстонскую границу в Нарве

ФОТО: Ida prefektuur.

Знакомьтесь, спортивные лошади - Фрик и Поккер, сейчас они уже в Нарве и активно трудятся вместе с пограничниками и кайтселийтчиками в районе кордона Пунамяэ на берегу реки Наровы. На конях будет проходит патрулирование границы в ближайшие дни. 

Лошади прибыли вчера утром из Рапламаа, они принадлежат кайтселийтчику. «Спасибо большое нашему партнеру - Кайтселийту и другим помощниками, которые во время чрезвычайного положения оказывают всяческую поддержку», - говорится в сообщение Идаской префектуры полиции. 

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