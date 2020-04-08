ПОПА КРУПНЫМ ПЛАНОМ ⟩ Белокурая эстонская красотка считает, что нашей планете хорошо и без людей

Снимок безумно сексуален. На первом плане - упругая и аппетитная задница Лизы и спортивные ноги. Из одежды на блондинке лишь мини-бикини белого цвета. Лиза стоит на голове на песке, вокруг пальмы, и хотя геолокация не указана, понятно, что кадр сделан в каком-то райском месте.

«Внезапно вы понимаете, что сила, красота и деньги бесполезны и не могут дать вам достаточно кислорода. Мир продолжает жить по своим законам, он прекрасен, и это обстоятельства еще больше загоняет людей в клетку. Я думаю, планета отправляет нам всем сообщение: «Вы мне не нужны. Воздух, земля, вода и небо прекрасны без вас. Когда вы вернетесь, помните, что вы мои гости. Не мои хозяева», - такое глубокомысленное изречение оставила Лиза под фотографией.

Лиза Линд ФОТО: Instagram