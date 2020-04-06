«Сволочи, только жрете целыми днями»: Гузеева грубо упрекнула мужа

Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева регулярно делится со своими поклонниками в Instagram новостями из личной жизни. На самоизоляции ее блогерская активность, как и у большинства знаменитостей, возросла. Звезда сняла видео, на котором пожаловалась подписчикам, что ее близкие только и делают, что едят. Она застала мужа у холодильника и упрекнула его: «Вот так вот он стоит уже сутки. А ну-ка закрой — я сказала. Молись давай. Сволочи, только жрете целыми днями!» — грубо высказалась знаменитая телесваха.