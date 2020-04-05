Лера Кудрявцева откачала гель из губ

В конце прошлого года ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева перенесла серьезную операцию. Один из ее грудных имплантов порвался.

«Пятнадцать лет назад я поставила импланты в грудь. На сертификате было написано: пожизненная гарантия, а доктор говорил: можно танком давить, - жаловалась 48-летняя Лера в Instagram. - Каждый год прохожу обследование. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает уже лет пять-шесть».

Телеведущей сделали операцию по удалению имплантов. По словам Кудрявцевой, она больше не собирается увеличивать грудь, мол, от этого только вред здоровью. Да и ее мужа, 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова, вполне устраивают натуральные формы супруги.

Однако недавно поклонники телеведущей заметили, что у Леры изменилась форма не только бюста, но и губ. Они стали не такими объемными, как раньше. Мы показали фото Кудрявцевой косметологу Марте Орловой.