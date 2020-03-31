ОФИЦИАЛЬНО ⟩ Джиган и Оксана Самойлова разводятся: «Все десять лет были обманом»

О непростом решении мать четырех детей сообщила в личном блоге буквально несколько минут назад, пишет СтарХит.
Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете? Мы не ссорились особо. Я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети, и была прекрасная жизнь,
— отметила она.
Слухи о неверности рэпера ходили уже много лет, но Самойлова предпочитала не комментировать их. Того же мнения придерживался и сам Джиган.
Даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице, и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации просто не могу поступить по-другому. Не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое,
— продолжила Оксана.
Пока Самойлова не рассказывает, что происходит с ее мужем, но поклонники звездной семьи бьют тревогу, считая, что ему срочно требуется помощь. Поддержать артиста в столь нелегкий период вызывался его бывший коллега по Black Star Тимати.
Джига, по-братски, у нас в 2020-м есть всего две темы: это COVID-19 и твой Instagram. Даже если гипотетически представить, что в 2019-м мне бы сказали, что ты сможешь стать главным ньюсмейкером страны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Вопрос только — какой ценой. Я смеялся в начале, но сейчас уже как-то страшновато. Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу чтобы у тебя снова все было в порядке и как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши! Номер тот же,
— отметил продюсер.