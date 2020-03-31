ОФИЦИАЛЬНО ⟩ Джиган и Оксана Самойлова разводятся: «Все десять лет были обманом»

Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете? Мы не ссорились особо. Я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети, и была прекрасная жизнь,