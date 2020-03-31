Вт, 31.03.2020
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Биолог рассказала, когда погода сможет «испортить» коронавирус

Коронавирус. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса. Такая погода обычно приходит в Эстонию в июне - июле. 

По словам Барановой, при жаре капли высыхают, и вирус меняется и «портится». «Если в текущей обстановке вирус на поверхности сидит три дня, но при жаркой погоде на той же поверхности он может сидеть три часа», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Эксперт заявила, что таким образом заразиться могут меньше людей, но на открытом воздухе, а не во помещениях. «Там, где работают кондиционеры, вирус будет выживать», - уточнила биолог.

Баранова считает, что вирус гриппа ослабевает летом,  тогда же распространение коронавируса также сможет пойти на спад. Если хотя бы 22–23 градуса будет в течение часа днем, этого будет достаточно, чтобы снизить активность вируса.

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