Биолог рассказала, когда погода сможет «испортить» коронавирус

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса. Такая погода обычно приходит в Эстонию в июне - июле.
По словам Барановой, при жаре капли высыхают, и вирус меняется и «портится». «Если в текущей обстановке вирус на поверхности сидит три дня, но при жаркой погоде на той же поверхности он может сидеть три часа», — цитирует специалиста РИА «Новости».
Эксперт заявила, что таким образом заразиться могут меньше людей, но на открытом воздухе, а не во помещениях. «Там, где работают кондиционеры, вирус будет выживать», - уточнила биолог.
Баранова считает, что вирус гриппа ослабевает летом, тогда же распространение коронавируса также сможет пойти на спад. Если хотя бы 22–23 градуса будет в течение часа днем, этого будет достаточно, чтобы снизить активность вируса.