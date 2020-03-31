Биолог рассказала, когда погода сможет «испортить» коронавирус

По словам Барановой, при жаре капли высыхают, и вирус меняется и «портится». «Если в текущей обстановке вирус на поверхности сидит три дня, но при жаркой погоде на той же поверхности он может сидеть три часа», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Эксперт заявила, что таким образом заразиться могут меньше людей, но на открытом воздухе, а не во помещениях. «Там, где работают кондиционеры, вирус будет выживать», - уточнила биолог.