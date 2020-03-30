Филипп Киркоров в бешенстве: «Досадно, в первую очередь, за Эстонию»

Российский певец Филипп Киркоров, команда которого работала над песней Уку Сувисте, выигравшего конкурс Eesti Laul 2020, недоволен тем, что в следующем году его подопечному придется практически с нуля бороться за право представлять Эстонию на «Евровидении», пишет Err.
Потерять в этом году «Евровидение» было обидно. Но не из-за меня, а из-за ребят, с которыми мы в этом году работали и которых готовили к конкурсу. Не только обидно, но и досадно – в первую очередь за Уку Сувисте и Эстонию, потому что с ним обошлись очень жестко,
- рассказал Киркоров в интервью «Московскому комсомольцу».
Парень победил в национальном отборе с нашей «дримтимовской» песней What Love Is, и многие страны уже автоматически продлили на следующий год «мандаты» нынешних участников, но в Эстонии решили на следующий год делать новый отбор. А бедному Уку утешительно разрешили пройти даже не в финал, что было бы правильно, учитывая его победу, а в общий полуфинал. Такую вот «милость» оказали. Считаю, что очень несправедливо. Так что рано радовались. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь,
- добавил Филипп Киркоров.
Также команда Филиппа Киркорова работала над песней певицы из Молдовы Наталии Гордиенко, которая выиграла отбор на «Евровидение 2020» в своей стране.
Напомним, что конкурс «Евровидение 2020» должен был пройти в Нидерландах, но из-за коронавируса его отменили.