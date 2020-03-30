Филипп Киркоров в бешенстве: «Досадно, в первую очередь, за Эстонию»

Парень победил в национальном отборе с нашей «дримтимовской» песней What Love Is, и многие страны уже автоматически продлили на следующий год «мандаты» нынешних участников, но в Эстонии решили на следующий год делать новый отбор. А бедному Уку утешительно разрешили пройти даже не в финал, что было бы правильно, учитывая его победу, а в общий полуфинал. Такую вот «милость» оказали. Считаю, что очень несправедливо. Так что рано радовались. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь,