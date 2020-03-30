ФОТО МАЛЫШКИ ⟩ У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко

Об этом Рынска сообщила на своей странице в Facebook

Девочка, которую назвали Евгенией, появилась на свет 5 марта при помощи суррогатной матери.

Сегодня выходит журнал Hello, где Божена рассказывает о дочери и обстоятельствах ее рождения, вспоминает своего мужа.

Божена Рынска с дочерью Facebook

Игорь Малашенко в феврале прошлого года покончил с собой в Испании. Похоронили его на Троекуровском кладбище в Москве.