ФОТО МАЛЫШКИ ⟩ У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти
Об этом Рынска сообщила на своей странице в Facebook.
Девочка, которую назвали Евгенией, появилась на свет 5 марта при помощи суррогатной матери.
Сегодня выходит журнал Hello, где Божена рассказывает о дочери и обстоятельствах ее рождения, вспоминает своего мужа.
Божена Рынска с дочерью
Игорь Малашенко в феврале прошлого года покончил с собой в Испании. Похоронили его на Троекуровском кладбище в Москве.