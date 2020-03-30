Пн, 30.03.2020
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ФОТО МАЛЫШКИ ⟩ У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко

Божена Рынска

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти

Об этом Рынска сообщила на своей странице в Facebook.
Девочка, которую назвали Евгенией, появилась на свет 5 марта при помощи суррогатной матери.

Сегодня выходит журнал Hello, где Божена рассказывает о дочери и обстоятельствах ее рождения, вспоминает своего мужа.

Божена Рынска с дочерью

Facebook

Игорь Малашенко в феврале прошлого года покончил с собой в Испании. Похоронили его на Троекуровском кладбище в Москве.

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