Александр Васильев: «Самый модный аксессуар этой весны – перчатки для огорода»

Александр Васильев соблюдает режим самоизоляции. По миру с лекциями, само собой, не ездит сейчас, а сидит дома в Москве и ни с кем не общается, кроме своего мопса по кличке Котик.

«Со следующей недели я запускаю цикл лекции в режиме онлайн на своем сайте, - поделился новостями Васильев. - Пока не ясно, как будут проходить съемки «Модного приговора» в условиях карантина. Записи идут без публики, в студии только я и мои соведущие, мы довольно далеко сидим друг от друга. Но есть другая проблема, если закроют магазины, где брать одежду для съемок? Сейчас все стремительно меняется, каждый день появляются новые рекомендации и директивы».

Интересно, что рассказывают ваши зарубежные друзья, которые живут по всему миру от Аляски до Новой Зеландии? Какая у них ситуация с карантином?

«Мой друг как раз из Новой Зеландии рассказал, что их распустили по домам на целый месяц. И в Англии такая же ситуация. Во Франции назначен штраф в 600 евро, если выходишь на улицу не по делу. А по делу – это в аптеку или в магазин. В Италии появился новый вид бизнеса. Предприимчивые итальянцы сдают на прокат своих собак. Гулять просто так без повода запрещено, а выгуливать собачку, позаимствованную за 15 евро, вроде как можно».

Чем эпидемия коронавируса грозит модной индустрии?

«Она уже понесла огромные потери – остановились фабрики, прекратили работать производители тканей, закрылись магазины. Коронавирус не только модную индустрию способен погубить, но и вообще экономику многих стран».

Стиль сильно поменяется после окончания эпидемии?

«Думаю, да. Уйдет жизнь напоказ. Зачем девушкам надувать гелем губы и наклеивать ресницы, если их никто не увидит? Мода на селфи, на кальянные вечеринки, на все, что было популярно еще вчера, умрет лет на десять. А вот каким будет новый стиль, мы увидим в летних показах, которые скорее всего будут проходить онлайн».

Дайте совет от Александра Васильева, что носить в условиях карантина и самоизоляции?