Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которым весна, подарит шанс разбогатеть

Весы

По прогнозу Василисы Володиной, Весы будут вознаграждены за трудолюбие, целеустремленность и склонность не пасовать перед трудностями. Карьерный рост, высокие доходы, реализация самых амбициозных планов, постоянная благосклонность начальства - все это ждет мужчин-Весов.

На Весов-женщин, в свою очередь, свалятся творческие успехи. И еще у людей, родившихся под этим знаком зодиакального круга, наконец-то появится возможность хорошо отдохнуть, как они этого заслужили (речь не идет о путешествиях, сами понимаете, – просто выспаться, провести время с семьей и так далее).

Дева

Бережливые и дальновидные Девы этой весной получат заслуженные бонусы за свои самые лучшие качества, обещает астролог. Правда, возможны хлопоты и даже небольшие встряски, но к концу апреля дела непременно пойдут в гору, и в этом помогут очень полезные знакомства (с учетом сложившейся ситуации – возможно, виртуальные, по переписке или онлайн), которые Девы заведут среди весьма влиятельных людей.

Рыбы